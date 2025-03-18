В Германии представили первый в мире медицинский беспилотник

В Германии представили первый в мире полноценный беспилотник медицинской эвакуации.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Основное его предназначение - эвакуация раненых в экстремальных условиях поля боя, высокогорья и труднодоступных мест.

Представляем вашему вниманию данное видео: