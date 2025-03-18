https://news.day.az/hitech/1738015.html В Германии представили первый в мире медицинский беспилотник - ВИДЕО В Германии представили первый в мире полноценный беспилотник медицинской эвакуации. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Основное его предназначение - эвакуация раненых в экстремальных условиях поля боя, высокогорья и труднодоступных мест. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Германии представили первый в мире медицинский беспилотник - ВИДЕО
В Германии представили первый в мире полноценный беспилотник медицинской эвакуации.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Основное его предназначение - эвакуация раненых в экстремальных условиях поля боя, высокогорья и труднодоступных мест.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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