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В Германии представили первый в мире медицинский беспилотник - ВИДЕО

В Германии представили первый в мире полноценный беспилотник медицинской эвакуации. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Основное его предназначение - эвакуация раненых в экстремальных условиях поля боя, высокогорья и труднодоступных мест. Представляем вашему вниманию данное видео: