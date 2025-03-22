Названы дешевые смартфоны с лучшими камерами

Редакция портала iChip составила подборку дешевых смартфонов с лучшими камерами.

Открывает список Tecno Camon 40 Pro 5G, получивший основную 50-мегапиксельную камеру с сенсором Sony LYT-700С. Эксперты отмечают высокое качество съемки днем и ночью, естественную передачу тона кожи в портретах и наличие селфи-камеры на 50 Мп. К недостаткам отнесли то, что смартфон пока не продается на российском рынке.

Следом идет Redmi Note 13 Pro 5G, который хорошо справляется со съемкой при ярком дневном свете, однако в условиях низкой освещенности фотографии могут казаться зернистыми. Также эксперты остались недовольны ультраширокоугольной камерой устройства, так как детализация снимков на ней оставляет желать лучшего.

Третье место досталось Samsung Galaxy A35 5G. Камера этого гаджета лучше всего подходит для съемки статичных объектов в условиях хорошего освещения, тогда как в темноте ее возможности уже не так впечатляют.

В топ также попали Google Pixel 4a, Motorola Moto G85 5G и Honor Magic6 Lite.