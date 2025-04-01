Названы сроки выхода новой игры «Ведьмак»

Польская студия CD Projekt RED назвала ориентировочные сроки выхода следующей части игры "Ведьмак". Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе финансового отчета в компании рассказали, что "Ведьмак 4" появится после 2026 года. Между тем, в фирме не стали раскрывать точных сроков, так как активная разработка игры началась всего несколько месяцев назад.

Финансовый директор компании Петр Нелюбович подчеркнул, что студия раскрывает примерные сроки релиза "Ведьмака", чтобы у инвесторов была определенная "прозрачность". В компании уточнили, что в настоящий момент над игрой работают 411 разработчиков - в октябре 2024 года их было ровно 400.

Вместе с тем студия работает над спин-оффом "Ведьмака", где задействовано 49 специалистов. Также 84 разработчика занимаются продолжением игры Cyberpunk 2077.

Трейлер игры "Ведьмак 4" с Цири в главной роли показали в середине декабря на мероприятии The Games Awards. Последняя на данный момент часть серии - "Ведьмак 3" - вышла в 2015 году.