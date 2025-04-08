"Выбросите свои компьютеры"

Корпорация Microsoft начала призывать владельцев персональных компьютеров (ПК) с Windows 10 как можно быстрее отказаться от использования своих устройств. На это обратило внимание издание DevX, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа заметили, что Microsoft по официальным каналам начала предлагать пользователям утилизировать свои компьютеры. По словам авторов медиа, в компании призывают по сути выкинуть свои девайсы, но сделать это "цивилизованно" - продать их на вторичном рынке или отдать на переработку, обменяв с доплатой на новый ПК с Windows 11.

Авторы медиа напомнили, что ранее Microsoft предложила пользователям платную подписку, с которой они за 30 долларов, или около 2,6 тысячи рублей, еще год будут получать обновления и патчи безопасности для Windows 10. Однако, как заметили журналисты, в корпорации не считают этот вариант наилучшим, так как рано или поздно пользователям все равно придется купить новый ПК.

В материале говорится, что после 14 октября - дата прекращения поддержки Windows 10 - продать старый компьютер на сайтах с объявлениями будет сложнее из-за повышенного предложения. "Пользователям рекомендуется сделать переход как можно раньше, чтобы избежать рисков, связанных с неподдерживаемыми устройствами", - заметили авторы DevX.