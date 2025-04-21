iPhone 17 Pro обзаведется отдельными чехлами для блока камер

Для будущих моделей iPhone 17 Pro и 17 Pro Max производители аксессуаров готовят специальные защитные элементы. Эти накладки будут предназначены для крепления на обновленном блоке камер прямоугольной формы. Об этом в своем аккаунте в X (Twitter) сообщил известный инсайдер Маджин Бу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Данные аксессуары представляют собой элементы, которые крепятся непосредственно на выступающий модуль камер. В отличие от полноценных чехлов, они сфокусированы на защите именно этой части устройства.

Хотя защитные крышки для камер существуют и для актуальных моделей iPhone и доступны на различных онлайн-площадках, информация о том, что модуль камер в iPhone 17 Pro и 17 Pro Max станет весьма массивным, создает новые возможности для производителей аксессуаров. Ожидается появление широкого спектра дизайнерских решений для таких накладок благодаря увеличенным размерам и новой форме этого элемента.

Официальная презентация линейки iPhone 17 традиционно ожидается осенью текущего года.