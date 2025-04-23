В Windows 11 нашли полезную скрытую функцию, которую стоит попробовать

В Windows 11 существует скрытая функция, позволяющая быстро закрывать программы, в которых произошел сбой, устраняя необходимость обращения к "Диспетчеру задач". Об этом сообщает издание WindowsLatest.

По умолчанию эта фича отключена. Чтобы активировать ее, нужно:

открыть настройки Windows;

перейти в раздел "Система";

выбрать пункт "Для разработчиков";

включить опцию "Завершение задач" (End Task).

После этого при неисправности какого-либо приложения достаточно будет щелкнуть правой кнопкой мыши по его иконке на панели задач и выбрать "Завершить задачу". Это приведет к закрытию приложения.

Таким образом можно забыть про комбинацию CTRL+ALT+DEL для вызова "Диспетчера задач" и поиска неисправностей.