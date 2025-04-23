https://news.day.az/hitech/1746977.html В Windows 11 нашли полезную скрытую функцию, которую стоит попробовать - ФОТО В Windows 11 существует скрытая функция, позволяющая быстро закрывать программы, в которых произошел сбой, устраняя необходимость обращения к "Диспетчеру задач". Об этом сообщает издание WindowsLatest. По умолчанию эта фича отключена. Чтобы активировать ее, нужно: открыть настройки Windows; перейти в раздел "Система";
В Windows 11 нашли полезную скрытую функцию, которую стоит попробовать - ФОТО
В Windows 11 существует скрытая функция, позволяющая быстро закрывать программы, в которых произошел сбой, устраняя необходимость обращения к "Диспетчеру задач". Об этом сообщает издание WindowsLatest.
По умолчанию эта фича отключена. Чтобы активировать ее, нужно:
- открыть настройки Windows;
- перейти в раздел "Система";
- выбрать пункт "Для разработчиков";
- включить опцию "Завершение задач" (End Task).
После этого при неисправности какого-либо приложения достаточно будет щелкнуть правой кнопкой мыши по его иконке на панели задач и выбрать "Завершить задачу". Это приведет к закрытию приложения.
Таким образом можно забыть про комбинацию CTRL+ALT+DEL для вызова "Диспетчера задач" и поиска неисправностей.
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