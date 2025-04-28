https://news.day.az/hitech/1748239.html Вот как выглядела бы съёмка «Интерстеллара» на iPhone - ВИДЕО Стритрейсеры уронили iPhone на скорости больше 200 км/ч - и он не только уцелел, но и записал кадры, которые по зрелищности сравнили с киноработой Кристофера Нолана. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Вот как выглядела бы съёмка «Интерстеллара» на iPhone - ВИДЕО
Стритрейсеры уронили iPhone на скорости больше 200 км/ч - и он не только уцелел, но и записал кадры, которые по зрелищности сравнили с киноработой Кристофера Нолана.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Камера запечатлела вращение, световые блики и землю, несущуюся под углом - будто сцена из научной фантастики фильма "Интерстеллар".
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