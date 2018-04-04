Марк Цукерберг защитил пользователей Facebook в Азербайджане
Facebook заблокировал сотни страниц и аккаунтов, через которые потенциально могло оказываться влияние на миллионы пользователей из разных стран, включая Азербайджан.
Об этом на своей официальной странице в Facebook написал основатель социальной сети Марк Цукерберг, передает Day.Az.
"Сегодня мы делаем важный шаг, чтобы защитить целостность выборов по всему миру, сняв более 270 страниц и аккаунтов, которыми управляет организация под названием Internet Research Agency (IRA). Это агентство неоднократно действовало обманчиво и пыталось манипулировать людьми в разных странах. В том числе этот конкретный набор страниц и учетных записей использовался для людей в России и людей, говорящих по-русски, в соседних странах, таких как Азербайджан, Узбекистан и Украина", - пишет Цукерберг.
Отмечается, что организация использовала сложные сети поддельных учетных записей, чтобы обманывать людей.
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