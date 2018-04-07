Facebook усложнил размещение рекламы на сайте - ДЕТАЛИ
Глава компании Facebook Марк Цукерберг на своей странице сообщил о новых мерах, которые планирует ввести руководство социальной сети с целью "создания позитивного дискурса" и предотвращения возможного вмешательства в грядущие выборы в ряде стран.
"Во-первых, с сегодняшнего дня каждый рекламодатель, который хочет размещать рекламу на политические или общественно значимые темы, должен будет подтвердить свою личность", - написал Цукерберг.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отказавшимся пройти проверку будет отказано в размещении рекламы на подобные темы, а сами они будут обязаны размещать информацию о заказчиках рекламы.
"Во-вторых, мы также попросим владельцев популярных страниц также пройти проверку", - добавил он.
По словам руководителя Google, такие меры дадут возможность помешать управлять страницами через фальшивые аккаунты, наращивать аудиторию при помощи вирусных накруток, а также распространять дезинформацию и сеять разногласия.
Ранее сообщалось, что в Facebook удаляли сообщения Цукерберга из переписки с пользователями без их ведома.
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