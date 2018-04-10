В Нью-Йорке предложили уволить Цукерберга

Политики стремятся вернуть контроль над инструментами массового воздействия, потому что до сих пор не понимают, как жить в условиях цифровой революции

Как передает Day.Az со ссылкой на Forbes, главный финансовый контролер Нью-Йорка Скотт Стингер предложил обсудить отставку Марка Цукерберга с поста главы Facebook и как минимум ввести в совет трех новых независимых директоров. Почему об отставке создателя самой популярной соцсети в мире говорят не только разгневанные (но быстро меняющие настроение) пользователи, но и крупные инвесторы?

По мнению человека, управляющего пенсионным фондом New York City и владеющего акциями компании на $1 млрд, в совет директоров Facebook должны войти "эксперты в области управления данными и этики". Интересное и важное заявление. Не потому, что оно может привести к реальной отставке основателя компании. И не потому, что появление "экспертов в области этики" в совете директоров серьезно отразится на бизнесе Facebook. Слова Стингера - характерный пример того, как тесно переплелись в США внутриполитическая интрига и бизнес высокотехнологичных компаний.

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