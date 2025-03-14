Врач назвала причины раннего появления морщин

Раннее появление морщин на лице может говорить о хронических воспалительных процессах в коже, а также о наличии генетических и аутоиммунных заболеваний.

Как передает Day.Az, об этих и других причинах соответствующего состояния 14 марта "Известиям" рассказала врач-дерматолог медицинской компании "СберЗдоровье" Полина Ражева.

Так, например, ранние морщины могут беспокоить пациентов с атопическим дерматитом. Среди генетических заболеваний эксперт выделила ихтиоз, а также синдром преждевременного старения. При таких аутоиммунных заболеваниях, как системная волчанка, склеродермия ранние морщины появляются из-за изменений в структуре кожи, при синдроме Кушинга - в связи с избыточным образованием гормонов кортикостероидов в организме, что приводит к атрофии кожи, объяснила эксперт.

"Появление сухости и, соответственно, морщин, встречается и при железодефицитной анемии, патологиях щитовидной железы. Морщины могут появляться, в том числе и из-за стресса. Дело в том, что при хроническом стрессе вырабатывается гормон кортизол - он разрушает коллаген и эластин, которые отвечают за упругость и эластичность кожи. Важно отметить, что на качество кожи негативное влияние также оказывает некорректный уход, в том числе недостаточное увлажнение и отказ от использования солнцезащитных средств", - рассказала Ражаева.

По ее словам, важную роль играет и образ жизни. При недостаточном употреблении жидкости - 1,5-2 л в день при отсутствии противопоказаний - может нарушиться водный баланс, из-за этого кожа становится сухой, что приводит к образованию заломов. Также образованию морщин способствует приверженность к питанию с высоким содержанием сахаров и трансжиров, употребление алкогольных напитков и курение.

"В качестве профилактики появления преждевременных морщин в первую очередь нужно отметить необходимость соблюдения здорового образа жизни: употребление достаточного количества воды, поддержание рационального питания, соблюдение рекомендаций врача по лечению хронических заболеваний, снижение стрессовых факторов, отказ от вредных привычек", - сказал эксперт.

Также не стоит забывать и о регулярном домашнем уходе за кожей. Ражева посоветовала два раза в день умываться с использованием подходящего очищающего средства и после этого наносить увлажняющий крем.

Помимо этого, она рекомендовала использовать средства с активными ингредиентами, например, сыворотки с кислотами, ретинолом - по схеме, согласованной с дерматологом. При выходе на улицу важно наносить солнцезащитный крем, особенно при ультрафиолетовом индексе 3 и более по данным прогноза погоды. Во время пребывания на активном солнце необходимо его обновлять каждые два часа.

"При появлении морщин следует обратиться к врачу-дерматологу. Он поможет подобрать оптимальный уход для конкретного типа кожи, и при необходимости порекомендует ботулинотерапию, аппаратные косметологические процедуры, направит к врачу другой специальности", - заключила специалист.