Какие продукты лучше употреблять, а какие - исключить из рациона совсем.

"Печень отвечает за большинство химических процессов и функций, связанных с обменом веществ, - объясняет заведующая гастроэнтерологическим отделением НИИ-ККБ №1 Мария Яковенко. - От последнего зависит здоровье, внешний вид и самочувствие, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Важно здоровое питание. Это значит, сбалансированное по составу (амнокислот, витаминов, минералов, жирных кислот и т.д.), регулярное, обладающее достаточной энергетической ценностью. ⠀

Прежде всего, нельзя переедать. Это приводит к ожирению, тяжести в желудке, проблемам со здоровьем. Пищеварение начинается в полости рта, поэтому пищу необходимо хорошо пережёвывать.

Старайтесь есть в одно и то же время. Нерегулярный приём пищи дестабилизирует работу желез органов пищеварения и приводит к развитию различных заболеваний, чаще всего - желудочно-кишечного тракта. Взрослым здоровым людям рекомендуется трех-четырехразовое питание, а при некоторых заболеваниях - пяти-шестиразовое. Не злоупотребляйте спиртными напитками.

Просмотр ленты новостей и социальных сетей, телевизора во время еды ухудшает аппетит и усвоение пищи, поэтому гаджеты лучше отложить в сторону.

Для тех, у кого уже есть проблемы с печенью, рекомендации такие: блюда желательно готовить на пару, запекать, тушить, возможно, на гриле, без добавления масла. Исключить голодание, приём холодных блюд и напитков. Нельзя употреблять продукты, раздражающие слизистую оболочку желудка и кишечника: приправы, пряности, копчёности, острые блюда, овощи с большим содержанием эфирных масел (редис, редька, лук, чеснок, хрен), алкоголь. Необходимо исключить жирные сорта мяса (гусь, утка, баранина, свинина) и жирную рыбу, а также мозги, печень, сало, бараний жир. Эти продукты - трудно перевариваются, в них содержится много холестерина".