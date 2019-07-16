Ученые уже доказали, что у курильщиков риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в три раза выше, чем у некурящих людей. Однако теперь, эксперты выяснили, что будет, если все же успеть бросить курить до 45 лет. Об этом говорят результаты исследований Австралийского национального университета, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Так, группа австралийских ученых во главе с Эмилией Бэнкс наблюдали за состоянием здоровья 188 167 курящих и некурящих людей старше 45 лет. При этом, специалисты учитывали возраст, половую принадлежность, уровень доходов и другие факторы.

"Многие люди недооценивают опасность курения. Человек, который выкуривает в среднем четыре-шесть сигарет в день, рискует уйти из жизни намного раньше, чем тот, кто не курит", - утверждает доктор Бэнкс.

Таким образом, ученые доказали, что, если человек успевает отказаться от курения до 45 лет, риск инсультов, сердечных приступов и других опасных патологий снижается. При этом вероятность появления проблем с сердечно-сосудистой системой снижается аж на 90%.

Кроме того, ранее было доказано, что курящие люди в два раза чаще погибают от сердечно-сосудистых заболеваний.

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