Ученые Техасского университета в Далласе (США) выяснили, что ограничение уровня глюкозы в крови может сдерживать развитие некоторых видов рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе исследования лабораторных мышей с раком легких перевели на кетогенную (низкоуглеводную) диету с высоким содержанием жиров и средним содержанием белков. Животным также вводили препараты, понижающие уровень сахара в крови. Результаты показали, что это воспрепятствовало росту плоскоклеточной карциномы, хотя не уменьшило размеры опухоли.

Специалисты также изучили уровни глюкозы у 192 пациентов с плоскоклеточным раком легких или пищевода, а также у 120 пациентов с аденокарциномой легкого. В первом случае была выявлена корелляция между высоким уровнем сахаров в крови и худшей выживаемостью больных.

По словам исследователей, контроль за глюкозой является новым подходом по сдерживанию роста злокачественных клеток, что отличается от их прямого уничтожения. Это позволяет перевести рак в хроническое заболевание.

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