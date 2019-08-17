Когда речь заходит о диагностике сердечно-сосудистой системы, врачи в первую очередь обращают внимание на кровяное давление. Во вторую - на холестерин. Еще вас могут направить на ЭКГ или УЗИ сердца...

Однако есть один параметр до которого диагностика добирается редко, и тем не менее он отлично предсказывает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет о функциональном состоянии кардиореспираторной системы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Кардиореспираторная подготовка показывает, насколько эффективно ваша система кровообращения обеспечивает организм кислородом. Исследования свидетельствуют о том, что плохая аэробная производительность связана с высоким риском инсульта, инфаркта и смерти от любых причин. Это не менее опасно, чем хронические заболевания и курение.

Работоспособность кардиореспираторной системы можно оценить через показатель максимального потребления кислорода (МПК или VO2Max). Его определяют так: испытуемый в специальном снаряжении двигается на беговой дорожке с постепенно возрастающей скоростью и доходит до пика своей интенсивности. Медики в это время измеряют объем воздуха, который выходит из легких бегуна: МПК так и измеряется в мл/кг/мин.

К примеру, для здорового человека, не занимающегося спортом, МПК составляет 3200 - 3500 мл/мин, а у спортсменов МПК достигает 6000 мл/мин.

Также в качестве диагностики подойдут стресс-тесты, когда сердце подвергают индуцированной повышенной потребности в кислороде, наблюдая за ним с помощью ЭКГ или визуализирующих методов. Это помогает выявить зоны ишемии (недостатка снабжения кислородом)

Самое главное, что даже если ваша аэробная производительность окажется низкой, это не означает необходимости срочно закупаться лекарствами. Хорошая новость в том, что аэробные показатели можно улучшить буквально в любом возрасте и без таблеток. Как? Разумеется, с помощью регулярных тренировок.

Здесь хорошо подойдет высокоинтенсивный интервальный тренинг (HIIT) - он быстрее повышает работоспособность кардиореспираторного аппарата, чем тренировки умеренной интенсивности, даже если вы при этом сжигаете одинаковое число калорий. Конечно, во время периодов интенсивной нагрузки придется серьезно попотеть, зато они чередуются с приятными интервалами отдыха, и в среднем, HIIT-тренировка обычно занимает меньше времени.

Впрочем, интервальные тренировки - всего лишь один из вариантов. На самом деле, полезной будет любая активность, превышающая вашу обычную норму.

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