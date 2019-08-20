Специалисты в области здравоохранения рассказали, какие действия надо предпринять, чтобы избежать инсульта головного мозга.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Для профилактики инсульта необходимо:

1. контролировать уровень артериального давления;

2. ограничить себя в употреблении соли;

3. принимать прописанные докторами лекарства при наличии ишемической болезни сердца;

4. избавиться от лишних килограммов, если они имеются;

5. отказаться от вредных привычек, вести активный образ жизни.

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