https://news.day.az/medicine/1148608.html Пять правил предотвращения инсульта
Пять правил предотвращения инсульта
Специалисты в области здравоохранения рассказали, какие действия надо предпринять, чтобы избежать инсульта головного мозга.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Для профилактики инсульта необходимо:
1. контролировать уровень артериального давления;
2. ограничить себя в употреблении соли;
3. принимать прописанные докторами лекарства при наличии ишемической болезни сердца;
4. избавиться от лишних килограммов, если они имеются;
5. отказаться от вредных привычек, вести активный образ жизни.
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