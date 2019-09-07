Куркума обладает внушительным списком полезных свойств. А в странах Юго-Восточной Азии эту ароматную специю и сегодня используют как лекарство. И в общем-то обоснованно. Есть несколько научно подтвержденных примеров той пользы, которую способна принести куркума.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Уменьшает хроническое воспаление

То, что в организме почти у всех имеет место хроническое воспаление, стало любимой страшилкой современных врачей. Имеется в виду продолжительная, вышедшая из-под контроля, но почти незаметная активность иммунитета. Часто это становится катализатором многих заболеваний: болезней сердца, в том числе атеросклероза, нарушения обмена веществ, ожирения, разных видов рака.

Куркума содержит активные химические вещества (куркуминоиды), самым известным из которых является куркумин - мощный антиоксидант, оказывающий ярко выраженное противовоспалительное действие. Исходя из этого, регулярное употребление куркумы способно уменьшать внутреннее хроническое воспаление. Но есть один нюанс: куркумин плохо всасывается в кровь, поэтому ешьте куркуму с черным перцем, который поможет приправе усвоиться.

Замедляет старение

Переизбыток в организме свободных радикалов ускоряет старение, эти вещества повреждают клетки всех органов и тканей, они вызывают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, катаракты, дисфункций мозга и онкологии.

Куркума - кладезь антиоксидантов, кроме того, куркумин способен активировать антиоксидантную деятельность организма. То есть вещество учит тело самостоятельно сопротивляться свободным радикалам.

Борется с депрессией

Куркума и биодобавки с куркумином помогают побороть депрессию. Это научно доказано. Так, есть результаты исследования, в котором добровольцев разделили на три группы. Первая принимала популярный препарат-антидепрессант. Вторая - биодобавку с куркумином. Третья группа лечилась и приправой, и препаратом. Через шесть недель состояние добровольцев первых двух групп улучшилось одинаково - то есть куркумин оказался также эффективен, как и знаменитое средство. А лучшие результаты были у третьей группы.

Улучшает состояние при артрите

Артрит - аутоиммунное заболевание, при котором иммунитет атакует свои же клетки. В данном случае - суставы. К сожалению, как и все аутоиммунные процессы, артрит полностью излечить нельзя. Можно только облегчить симптомы. И в данном случае очень поможет куркума. Полграмма куркумина в сутки отлично облегчают болевой синдром и уменьшают отеки суставов. Эти свойства куркумы подтверждены не одним исследованием.

Защищает печень

Если регулярно употреблять куркумин, можно снизить риск и приостановить развитие различных болезней печени. Это касается неалкогольного гепатоза, куркума в этом случае замедляет накопление жира. А также приправа помогает при фиброзе и циррозе печени. Также куркумин уменьшает повреждение органа при хроническом гепатите.

Чем и кому куркума может навредить

Куркума считается практически безопасной, но есть ситуации, когда лучше не переборщить. В больших дозах специя может спровоцировать сокращения матки, поэтому беременным нужно принимать ее с осторожностью. Людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, тоже нужно перестраховаться, а то могут закупориться желчные протоки. Куркумин уменьшает свертываемость крови, поэтому перед операцией от приправы лучше отказаться. При анемии также нужно быть внимательнее, потому что куркумин способен ухудшить усвоение железа.

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