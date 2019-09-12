Австралийские ученые выяснили, какой напиток следует пить после еды, чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

По мнению специалистов, есть связь между продолжительностью жизни и количеством чашек кофе, выпиваемых в течение дня. Ученые также считают, что напиток способен предупредить развитие смертельного недуга. При этом для достижения максимального эффекта эксперты рекомендуют пить кофе после еды.

Однако медики призывают во всем соблюдать меру и не пить больше двух чашек кофе в день. Этого количества достаточно, чтобы снизить риск развития рака и избежать негативного влияния на организм. Тем не менее, если есть рекомендация лечащего врача не пить кофе по состоянию здоровья, не стоит ее нарушать.

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