Жительница Танзании умерла от неизвестной болезни.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Организация направила в страну команду специалистов для срочного расследования. Кроме того, ВОЗ попросила Министерство здравоохранения Танзании предоставить дополнительную информацию об инциденте.

Представитель американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Джастин Уильямс уточнил агентству Reuters, что у умершей женщины наблюдались симптомы вируса Эболы, лихорадки Денге и малярии. "Однако, похоже, это что-то другое", - выразил он беспокойство.

7 августа стало известно, что в соседней с Танзанией Демократической Республике Конго от болезни, вызванной вирусом Эбола, с 1 августа 2018-го по февраль 2019 года скончались немногим менее 100 детей. Однако за следующие полгода эта цифра выросла в четыре раза, и к настоящему времени жертвами стали уже более 500 несовершеннолетних.

12 августа сообщалось, что студентка из Воронежа умерла в Москве за несколько дней от болезни, которую врачи не смогли диагностировать. Сначала у девушки начался жар и сильно покраснело горло, на следующий день к этим симптомам прибавились рвота, диарея, сильная боль в мышцах и посинение конечностей. Терапевт рекомендовала продолжать принимать средства от обезвоживания. Позднее врач скорой помощи диагностировал у больной кому, в больнице констатировали смерть.

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