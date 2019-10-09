В обществе устоялось мнение, что осенью человек обязательно заболевает простудой, а в летний период очень часто можно подхватить инфекцию от фруктов, овощей. При этом мало кто задумывается, что можно снизить риск возникновения заболеваний, отказавшись от некоторых привычек.

Журналисты ИА "Экспресс-Новости" рассказывают о самых вредных привычках, негативно влияющих на здоровье людей, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Когда человек едет в общественном транспорте, он незаметно собирает ладонями микробы, которые находятся на поручнях, перилах. После этого человек тянет такие руки в рот, на лицо. Несмотря на то что правила чистых рук всем известны с детства, мало кто придерживается их выполнения.

Важно указать, что вагоны метро, автобусы проходят ежедневную чистку, однако вероятность подхватить заразу все равно очень высока.

То же самое относится к пистолетам на заправочных станциях, банкоматам, общественным туалетам. Чтобы уменьшить количество микробов на своих руках, их следует чаще мыть.

Также не стоит игнорировать чужое заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Когда коллега по работе жалуется на простуду, важно знать, что общение с таким человеком создает риск передачи заболевания. Конечно, это не означает, что необходимо сразу уходить от собеседника.

Однако достаточно уйти с "линии огня" и после общения помыть руки. Врачи указывают, что недостаточно просто держать ладони под струей воды, так как часть микробов при этом остается на коже.

Требуется тщательно мылить руки и только потом споласкивать. Чтобы полностью избавиться от бактерий, необходимо тратить на мытье как минимум двадцать секунд.

Британские ученые отмечают, что человек порядка 16 раз в час прикасается к лицу: переносица, губы, нос. Такое прикосновение выступает способом передачи вируса от рук к слизистой носа и в рот. Прикосновение к лицу вместе с этим увеличивает жирность кожи.

Чтобы избежать риска подхватить какую-либо заразу, стоит меньше прикасаться к лицу руками. Когда человек болеет, то при чихании не рекомендуется закрывать рот рукой. Бактерии могут осесть на ладонях и потом снова попасть в рот. Помимо этого, при наличии заразных микробов на ладонях они будут передаваться другим при касании предметов общественного пользования.

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