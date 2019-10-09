https://news.day.az/medicine/1163923.html Шесть симптомов, предвещающих скорый инсульт
Шесть симптомов, предвещающих скорый инсульт
Специалисты в области медицины перечислили симптомы, которые свидетельствуют о наступающем инсульте головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в российской блогосфере.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер, безотлагательно обратиться к доктору необходимо, если наблюдаются:
резкое и значительное повышение артериального давления;
двоение в глазах, ухудшение зрения в одном из них;
шум в ушах;
онемение с одной стороны лица, тела;
беспричинная усталость;
внезапная мигрень.
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