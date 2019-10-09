Специалисты в области медицины перечислили симптомы, которые свидетельствуют о наступающем инсульте головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в российской блогосфере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер, безотлагательно обратиться к доктору необходимо, если наблюдаются:

резкое и значительное повышение артериального давления;

двоение в глазах, ухудшение зрения в одном из них;

шум в ушах;

онемение с одной стороны лица, тела;

беспричинная усталость;

внезапная мигрень.

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