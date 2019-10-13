Известно, что орехи очень питательны. Порой достаточно маленькой горсти, чтобы ими наесться. Но какие именно орехи стоит употреблять без вреда для организма и в каком количестве? Об этом в интервью "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

- Елена Павловна, какой орех самый полезный?

- Оптимальное содержание питательных веществ - в грецком орехе. В нем много белка, полиненасыщенных жирных кислот. Это единственный орех, который содержит жирную кислоту омега-3. В других орехах присутствует в большей степени омега-6. Помимо этого, в грецком орехе есть йод. И, конечно, как в других - калий, кальций, магний, то есть, витамины группы Б.

- А есть ли среди орехов, которые мы все любим, не очень полезные?

- Я думаю, так можно сказать об арахисе. Хотя его и причислять к орехам - заблуждение, он относится к семейству бобовых. У него есть свои достоинства - в частности, он содержит достаточное количество кремния. Но арахис очень часто бывает заражен анатоксином. И в тех странах, где преимущественно питаются арахисом, - это, как правило, развивающиеся страны, распространен цирроз печени. Арахис часто называют "земляным орехом", он растет в земле, в сырости, которая, в свою очередь, способствует развитию грибка и плесени, которые могут поражать, в том числе, клетки печени. Поэтому арахис может провоцировать развитие болезней - начиная от цирроза, заканчивая раком печени. Поэтому можно сказать, что не все орехи одинаково полезны.

- В то же время, каждый из них чем-то хорош?

- Да, по-своему. Скажем, в бразильском орехе много селена - достаточно двух орешков, чтобы организм получил его суточную норму. Миндаль положительно воздействует на нервную систему. Но только сладкий, потому что горький миндаль содержит амигдалин - токсин. Горький миндаль желательно обжаривать, потому что в этом случае разрушаются все вредные вещества. Вообще, фундук, миндаль и другие орехи должны присутствовать в нашем рационе все. Каждый из них содержит свой набор витаминов, а употребляя целую "линейку" орехов, не отдавая предпочтение одному виду, мы можем получить и полный спектр питательных веществ. Очень полезны кедровые орехи - в них присутствуют вещества, которые "сообщают мозгу" о насыщении. Достаточно, к примеру, после еды съесть буквально горсть кедровых орешков, чтобы почувствовать, что насытился. Это весьма полезное свойство ценят те, кто стремится похудеть, те, кому сложно остановиться в процессе принятия пищи.

- Горстью орехов можно насытиться, но остановиться все равно бывает сложно... Какое количество орехов оптимально съедать в день?

- Да, они очень калорийны. Поэтому суточная норма - не более 50 граммов, а кому-то достаточно и 30. Грецких орехов в день достаточно съедать около трех.

- Многие из нас любят соленый арахис, фисташки в упаковках, иногда со специями... На них распространяется то, что вы рассказали о пользе орехов?

- Нет, я бы так не сказала. Дело в том, что вред соли нивелирует пользу орехов. Соль задерживает жидкость в организме, а кроме того, "сбивает" обмен веществ, провоцирует развитие гипертонии, отеков. Поэтому лучше всего есть орехи без соли. К тому же, как правило, соленые орехи, которые, например, продаются к пиву, не совсем качественные. Соль в их составе выступает в роли консерванта. А орехи богаты полезными маслами, которые при долгом хранении становятся прогорклыми и токсичными. Поэтому орехи лучше всего покупать в скорлупе и есть свежими.

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