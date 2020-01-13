Деревенские методы лечения, о которых надо забыть

Народная медицина не теряет популярности даже в 21 веке. Однако не все ее методы полезны, а некоторые даже вредны. Подробности - в материале "Рамблера", передает Day.Az.

Картофельные ингаляции

Любимое в народе средство от кашля и насморка на самом деле лишь загоняет инфекцию вглубь дыхательных путей и может спровоцировать бронхит. Кроме того, слишком горячий пар может обжечь слизистую носа и рта. Кстати, экспериментировать с эфирными маслами тоже опасно - они могут вызвать аллергию и даже спазм гортани.

Едкие соки от насморка

Закапывание носа соком алоэ, лука или чеснока приведет не к выздоровлению, а к ожогу и воспалению слизистой, также может вызвать острую аллергическую реакцию. Грудное молоко, которое советуют капать младенцам, безвредно, но никакой пользы от него не будет.

Масло от ожогов

Средневековый предрассудок существует и сегодня. Масло лишь усугубит воспаление обожженного участка тела. Из-за масляной пленки жар от обгоревших тканей лишь глубже поразит кожный покров. В лучшем случае - останется шрам на всю жизнь, в худшем - придется делать пересадку кожи.

Березовый деготь для очищения

Он не избавит организм от токсинов и тем более бесполезен при гепатите, холецистите и онкологических заболеваниях. Зато вызовет сильнейшее отравление, а при длительном приеме - рак печени, которая первая попадет под удар этого канцерогенного вещества.

Отвар малины при высокой температуре

Да, во время ОРВИ нужно пить много жидкости, но малиновый отвар усиливает потоотделение и может спровоцировать обезвоживание и головную боль.

Керосин для лечения ангины

В народной медицине разбавленный водой керосин рекомендуют для полоскания горла. Но делать этого ни в коем случае нельзя: керосин легко всасывается через слизистую рта и вызывает тяжелое отравление организма. Рвота и диарея - только некоторые последствия такого лечения. Также керосин спровоцирует ожог, спазм и отек гортани, что может закончиться смертью. Некоторые мужчины с помощью керосина пытаются лечить уретрит, что чревато бесплодием, а иногда и потерей полового органа.