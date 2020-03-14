Доктор Комаровский рассказал, что нельзя делать для защиты от коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский категорически запрещает мыть мылом рот, нос и глаза. Эта мера не защитит вас от коронавируса, а наоборот, может спровоцировать заражение.

У доктора Комаровского поинтересовались, стоит ли доверять статьям, призывающим в целях защиты от коронавируса промывать слизистые оболочки водой с мылом.

"Я сам видел эти статьи, они широко распространяются по интернету. Мыло раздражает слизистые оболочки! Раздражение слизистых оболочек подавляет местный иммунитет", - предупреждает врач.

Если на слизистой оболочке уже есть вирус, то мытье с мылом его убьет, но слизистая станет более уязвима, а это значит, что повышается риск заражения.

"Вы взяли, обработали эту слизистую оболочку и убили вирус, замечательно. Вот теперь после этого химического ожога мылом, щелочью, эта слизистая оболочка более восприимчива, теперь легче заразиться. Поэтому категорически этого не делайте", - резюмировал доктор.

Наиболее эффективными методами защиты от коронавируса Комаровский считает частое и тщательное мытье рук, сокращение контактов с посторонними, прогулки на свежем воздухе и проветривание. Работникам сферы торговли доктор советует увеличивать расстояние до покупателя и создавать барьеры: перегородки, стекла, натяжные пленки. Кроме того, важно обрабатывать руки антисептиком и мыть их после контакта с деньгами.

По последним данным, официальное количество заразившихся во всем мире составило 145 257 человек, из них выздоровели 72 302 человека, количество погибших - 5 424 человека.

По словам Комаровского, есть два вида вируса, которые отличаются друг от друга по силе, по тяжести болезни. Первый (70%) вызывает более тяжелую болезнь, второй (30%) переносится в легкой форме. Больные легкой формой ведут более активный образ жизни и распространяют его более интенсивно, в то время как те, кто страдает тяжелой формой заболевания изолированы и, как правило, проходят тщательное лечение.