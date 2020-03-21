Найдена связь между коронавирусом и психозом

Ученые выяснили, как вирусы и инфекции могут влиять на наш разум. Оказалось, что массовые заболевания всегда вызывают у людей психоз в том или ином виде и даже экстремальные психические расстройства, включая галлюцинации, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

К 1919 году пандемия испанского гриппа распространилась на треть населения мира, или на около 500 миллионов человек. В то время психиатр Карл Меннингер лечил людей в Бостонской психопатической больнице. Но у его пациентов были симптомы не только гриппа. В своей статье о 100 случаях, которые он наблюдал в течение трех месяцев, врач описал экстремальные психические расстройства - более половины его пациентов имели какой-то психоз, а почти две трети - галлюцинации.

В последующем исследовании Меннингер сообщил, что почти все пациенты поправились. И как только это произошло, их безумие исчезло само. Он предположил, что у пациентов была некая связь между гриппом и психическими заболеваниями.

Этот случай стал не первым, когда врачи отмечали связь физической и психической болезней. Сегодня мы считаем вирусные инфекции болезнями организма - они заражают легкие, вызывают лихорадку, заложенность носа или кашель. Но на протяжении всей истории подмечалась также странная связь между, например, гриппом и психотическими расстройствами, похожими на шизофрению - тяжелое психическую расстройство, которое может повлиять на образ мышления людей.

Совсем недавно была отмечена еще одна связь физической болезни и психотической. Согласно наблюдениям, дети, родившиеся зимой или ранней весной, когда их матери, возможно, болели гриппом, более склонны к развитию шизофрении, став взрослыми.

Инфекции и воспаления в настоящее время признаются факторами, влияющими на степень риска развития психических расстройств всех видов. Тем не менее, основная причина связи с шизофренией до сих пор остается загадкой. Некоторые эксперты предполагают, что инфекции могут вызвать какое-то аутоиммунное расстройство, которое взаимодействует с мозгом.

С новой вирусной инфекцией, охватившей весь мир, которая не является гриппом, но, тем не менее, имеет некоторые общие черты с прошлыми пандемиями, особенно важно критически взглянуть на то, как вирусы и инфекции могут влиять на наш разум.

После вспышки гриппа в Санкт-Петербурге в 1889 году люди испытывали бессонницу, депрессию, их посещали мысли о самоубийстве и убийстве. Один невролог написал, что люди с гриппом нередко испытывают "мрачные предчувствия... надвигающейся катастрофы" или думают, что они совершили "страшное преступление" и должны быть наказаны. По словам Марка Хонигсбаума, историка медицины из Лондонского городского университета, в середине 1890-х годов в британских медицинских журналах публиковалось много подобных историй.

В целом, более 25 эпидемиологических исследований посвящены изучению связи гриппа с шизофренией. Их результаты неоднозначны, но вместе взятые они являются доказательством связи, которое нельзя игнорировать. Суть одной из теорий заключается в том, что организм может вырабатывать антитела, которые вызывают ответ иммунной системы - атаку на мозг. Одним из примеров, где происходит нечто подобное, является аутоиммунный энцефалит, который может подорвать психическое здоровье, и во многом похож на психоз. Но пока нет никаких веских доказательств данной теории нет.

Следующий шаг - понять, как иммунная система влияет на мозг в целом, говорит доцент кафедры педиатрии в Университете Джона Хопкинса Эмили Северанс: "Это расстройство является сложным и многофакторным, а также имеет генетический компонент, который мы еще не рассмотрели".

В 2011 году Северанс и ее коллеги провели исследование четырех видов коронавирусов (коронавирусы представляют собой большое семейство вирусов, и они выбрали четыре ранее известных). Исследователи обнаружили, что на взрослых с шизофренией вирусы воздействовали сильнее - в их организмах было обнаружено больше антител, борющихся с коронавирусом, чем у психически здоровых людей. Трудно сказать, что это означает применимо к нынешней вспышке, вызванной COVID-19, но Северанс отметила, что "связь инфекции и психоза будет наблюдаться при любом новом возбудителе болезни".