Опубликованы снимки коронавируса под микроскопом

Ученые из российского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", который расположен под Новосибирском, сделали снимки коронавируса SARS-CoV-2 под микроскопом, передает ТАСС.

"Снимки получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400. Размер частиц - 100-120 нм", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в подчинении которого находится научный центр.