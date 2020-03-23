https://news.day.az/medicine/1215159.html Опубликованы снимки коронавируса под микроскопом - ФОТО
Опубликованы снимки коронавируса под микроскопом - ФОТО
Ученые из российского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", который расположен под Новосибирском, сделали снимки коронавируса SARS-CoV-2 под микроскопом, передает ТАСС.
"Снимки получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400. Размер частиц - 100-120 нм", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в подчинении которого находится научный центр.
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