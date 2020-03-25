Уточнено время жизни коронавируса на поверхностях

Американские ученые сообщили, что коронавирусная инфекция может существовать на поверхностях в течение 17 дней.

Такой вывод был сделан после изучения случаев заражения на круизных лайнерах, говорится в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты выяснили, что РНК SARS-CoV-2 была обнаружена в каютах пациентов спустя 17 дней после освобождения помещений. При этом следы коронавирусной инфекции были найдены в каютах пациентов, чье заболевание проходило как с симптомами, так и без видимых симптомов. После дезинфекции следы SARS-CoV-2 повторно обнаружить не удалось.

Согласно выводу специалистов, эти данные не могут гарантированно указывать на то, что заражение произошло через физический контакт с поверхностями. Однако в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний говорится, что такая вероятность существует.

В связи с этим медики строго рекомендовали отказаться от посещения круизных лайнеров и прочего туристического транспорта во время пандемии коронавируса. Ученые отметили, что большое скопление людей в закрытом помещении и интернациональный состав пассажиров увеличивают риск заражения. По информации CDC, на данный момент зафиксировано более 800 случаев получения COVID-19 на круизных кораблях, 10 человек умерли.

Один из случаев вспышки COVID-19 был зафиксирован на круизном лайнере Diamond Princess, который пришвартовался у берегов Японии в феврале. Всего на судне находились 3,7 тысячи пассажиров, включая 24 россиян. Опасное заболевание было выявлено у 705 человек. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Китая.

В феврале специалисты Университетской больницы Грайфсвальд выяснили, что потенциальный срок выживания коронавируса 2019-nCov на различных поверхностях составляет около недели. Некоторые из коронавирусов, которые могут инфицировать только животных, в условиях низкой температуры и высокой влажности могут выживать до 28 дней.