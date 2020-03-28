Медики рассказали, что нужно добавлять в чай, чтобы уберечь легкие от коронавируса

Ученые советуют пить больше жидкости, чтобы укрепить иммунитет и защититься от коронавируса. Российские медики рассказали, какой напиток лучше всего убережет легкие от этого заболевания. Им оказался чай с куркумой, передает Day.Az со ссылкой на medikforum.ru.

Медики порекомендовали добавлять эту специю не только в горячие напитки, но и в блюда.

В ходе исследований ученые установили способность куркумы оберегать легкие от фиброза, онкологических заболеваний, хронической обструктивной болезни легких и аллергической астмы.

Это происходит благодаря содержащемуся в специи веществу куркумину, которое может подавлять воспаления в легочных тканях, передает портал Food.News.