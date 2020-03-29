Минздрав разъяснил, как правильно пользоваться медицинскими масками
Министерство здравоохранения распространило просветительскую информацию о медицинских масках.
Как сообщили в центре аналитической экспертизы министерства, медицинская маска для лица - средство индивидуальной защиты, предназначенное для защиты от патогенных вирусов и бактерий, передающихся воздушно-капельным путем в органы дыхания, различных частиц субмикронного размера (вызывающих аллергические реакции), вредных паров и аэрозолей, биологических жидкостей, пыли и т. д, передает Day.Az.
Это средство применяется в различных сферах:
• в медицинских учреждениях;
• в косметологии;
• в производстве;
• в быту.
Кто и как должен носить защитную маску
Кто должен носить маску: здоровый человек, который не хочет заразиться, или больной?
Отвечаем: Конечно же, при единичных случаях заболевания медицинские маски предназначены для больных, для того, чтобы они не распространяли в окружающую среду вирусы и бактерии из своего организма. В период эпидемии в зону риска входят и близкие больных, и, естественно, медицинский персонал. В этом случае для защиты от гриппа будет дано указание носить медицинские маски и тем, кто болен, и тем, кто контактирует с ними.
Как правильно использовать защитную маску
1. нужно обеспечить минимальный контакт маски с рукой при надевании, ношении и снятии маски.
2. максимально уплотнить маску по всем периметрам.
3. соблюдать сроки и условия ношения маски:
• в сложных эпидемиологических ситуациях маску нужно менять через каждые два часа;
• в условиях запыленности требуется менять маску через каждые 3-4 часа
• в обычных условиях маску можно носить максимум 6 часов.
4. использованную маску следует правильно утилизировать, начисто вымыть руки мылом или обработать специальными дезинфицирующими средствами.
5. защитную маску следует надевать только при необходимости, в местах массового скопления людей.
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