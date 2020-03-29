Минздрав разъяснил, как правильно пользоваться медицинскими масками

Министерство здравоохранения распространило просветительскую информацию о медицинских масках.

Как сообщили в центре аналитической экспертизы министерства, медицинская маска для лица - средство индивидуальной защиты, предназначенное для защиты от патогенных вирусов и бактерий, передающихся воздушно-капельным путем в органы дыхания, различных частиц субмикронного размера (вызывающих аллергические реакции), вредных паров и аэрозолей, биологических жидкостей, пыли и т. д, передает Day.Az.

Это средство применяется в различных сферах:

• в медицинских учреждениях;

• в косметологии;

• в производстве;

• в быту.

Кто и как должен носить защитную маску

Кто должен носить маску: здоровый человек, который не хочет заразиться, или больной?

Отвечаем: Конечно же, при единичных случаях заболевания медицинские маски предназначены для больных, для того, чтобы они не распространяли в окружающую среду вирусы и бактерии из своего организма. В период эпидемии в зону риска входят и близкие больных, и, естественно, медицинский персонал. В этом случае для защиты от гриппа будет дано указание носить медицинские маски и тем, кто болен, и тем, кто контактирует с ними.

Как правильно использовать защитную маску

1. нужно обеспечить минимальный контакт маски с рукой при надевании, ношении и снятии маски.

2. максимально уплотнить маску по всем периметрам.

3. соблюдать сроки и условия ношения маски:

• в сложных эпидемиологических ситуациях маску нужно менять через каждые два часа;

• в условиях запыленности требуется менять маску через каждые 3-4 часа

• в обычных условиях маску можно носить максимум 6 часов.

4. использованную маску следует правильно утилизировать, начисто вымыть руки мылом или обработать специальными дезинфицирующими средствами.

5. защитную маску следует надевать только при необходимости, в местах массового скопления людей.