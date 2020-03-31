Ученые опровергли распространенный миф о коронавирусе

Утверждения о том, что заболевшие ОРВИ уже не смогут заразиться COVID-19​, ошибочны.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Югополис", к такому выводу пришли американские ученые из Медицинского центра Стэнфордского университета.

Специалисты проанализировали данные о 562 пациентах, с подозрением на COVID-19. У 49 человек диагноз подтвердился. Выяснилось, что каждый пятый заболевший коронавирусом также болел другими респираторными инфекциями.

Кроме того, каждый десятый госпитализированный с простудой оказался болен также и COVID-19.

"В настоящее время, если у пациента положительный тест на другой респираторный вирус, мы считаем, что у него нет COVID-19", - отметил доцент Нигам Шах, добавив, что результаты исследования указывают на неточность такой диагностики.