Ученые опровергли распространенный миф о коронавирусе
Утверждения о том, что заболевшие ОРВИ уже не смогут заразиться COVID-19, ошибочны.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Югополис", к такому выводу пришли американские ученые из Медицинского центра Стэнфордского университета.
Специалисты проанализировали данные о 562 пациентах, с подозрением на COVID-19. У 49 человек диагноз подтвердился. Выяснилось, что каждый пятый заболевший коронавирусом также болел другими респираторными инфекциями.
Кроме того, каждый десятый госпитализированный с простудой оказался болен также и COVID-19.
"В настоящее время, если у пациента положительный тест на другой респираторный вирус, мы считаем, что у него нет COVID-19", - отметил доцент Нигам Шах, добавив, что результаты исследования указывают на неточность такой диагностики.
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