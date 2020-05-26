Раскрыто влияние алкоголя при COVID-19

В Роспотребнадзоре объяснили влияние алкоголя на организм при коронавирусной инфекции. Так, вопреки слухам о способности спирта убивать COVID-19, алкоголь только подвергает здоровье еще большей опасности, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В частности, в ведомстве объяснили, что увлечение спиртным значительно подрывает иммунную систему, а также способствует развитию инфекционных и неинфекционных заболеваний, нарушений психического здоровья.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь несовместим с большинством лекарственных препаратов и напомнили, что по статистике в ВОЗ, ежегодно от алкогольной зависимости умирает 3 миллиона человек. Так, употребление спиртного во время пандемии стоит свести к минимуму.