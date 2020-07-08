Ученые создали лекарство из яда скорпиона

Команда ученых из Бельгии и РФ разработала персонализированное лекарство против аутоиммунных заболеваний и рака. За основу препарата был взят яд пестрого скорпиона Mesobuthus eupeus, пишет Frontiers in Pharmacology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лекарство, созданное на основе яда насекомого, может предотвратить атаку иммунных клеток на здоровые клетки человека или замедлить распространение и рост опухолей.

Специалистам удалось с помощью метода молекулярного дизайна искусственно изменить специфичность компонента яда скорпиона. В результате чего он стал блокировать только калиевые каналы, отвечающие за развитие аутоиммунных заболеваний и рака.

"Наша глобальная цель - понять, как устроены участки взаимодействия пептидных лигандов и калиевых каналов. Это поможет найти ключ к созданию препаратов нового поколения для персонализированной медицины", - подчеркнул один из авторов исследования Алексей Кузьменков.