Пандемия коронавируса ускорилась в два раза

Скорость распространения коронавируса SARS-CoV-2 выросла в два раза по сравнению с майскими показателями, при этом пик пандемии пока впереди, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом сообщает передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

После того как в предыдущие месяцы недельный прирост заболеваемости снижался, теперь он вновь увеличился. 10 июля ВОЗ зафиксировала рекордное число зараженных за сутки - более 228 тысяч человек.

По словам Гебрейесуса, крупные очаги заболевания - в странах Америки, Африки и Азии, а в Европе, где вспышку коронавируса удалось остановить этой весной, регистрируют новые случаи массового распространения.

9 июля американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи объявил, что глобальная пандемия началась только сейчас. По его словам, ситуация с коронавирусом ухудшится в ближайшем будущем, так как инфекция только начала активно распространяться в Бразилии, ЮАР и в Азии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире насчитывается более 12,3 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2. Жертвами вызванной им болезни COVID-19 стали 556 тысяч человек.