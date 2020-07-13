У переболевших COVID-19 снижается число антител

Количество выработанных антител у пациентов, которые перенесли коронавирус, может сокращаться. Таковы результаты исследования, которое было проведено в мюнхенской клинике "Швабинг" (федеральная земля Бавария), сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В медицинском учреждении с февраля наблюдались одни из первых инфицированных коронавирусом на территории ФРГ. Теперь выяснилось, что у четырех пациентов из девяти уровень выработанных антител со временем снизился.

"О том, как это повлияет на долгосрочный иммунитет и на стратегию разработки вакцины, пока можно только спекулировать, - говорит представитель клиники Клеменс Вендтнер. - Однако за дальнейшим развитием событий следует наблюдать очень внимательно". По его словам, нельзя исключать, что некоторые люди могут заразиться коронавирусом еще раз.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией.