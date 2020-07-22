https://news.day.az/medicine/1255289.html Оценены шансы коронавируса стать сезонным
Оценены шансы коронавируса стать сезонным
Профессор Сколтеха Георгий Базыкин оценил шансы коронавируса стать сезонным. По мнению ученого, вирус провоцируется больше массовыми скоплениями людей, чем погодными явлениями, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Пока мы никаких сильных сигналов в ту или иную сторону не наблюдаем. В США лето в разгаре, а число случаев там растет, в каких-то других странах оно падает", - подчеркнул ученый. Он также напомнил, что пока человечество имеет дело с первым сезоном заболевания.
Эксперт указал на то, что у атипичной пневмонии нет сезонности. По словам Базыкина, больше сказывается то, ходят ли люди на работу или учебу или же остаются дома.
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