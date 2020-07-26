Диетолог поделилась простым способом быстрого похудения
Диетолог Елена Кален отметила особую важность минералов в деле похудения и поделилась простым решением проблемы. По мнению специалиста, сделать фигуру стройнее эффективно помогает калий, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.
В своем Instagram диетолог поделилась простым способом быстрого похудения. Он заключается в том, чтобы употреблять достаточно калия.
Кален заметила, что калий способствует похудению именно благодаря своему свойству активизировать вывод излишков воды из организма через мочевыделительную систему и кожу.
В то же время, говорит Кален, сам калий также выходит из организма вместе с водой. По этой причине его запасы в теле должны регулярно восполняться. Простой способ получать важный для похудения минерал - разнообразно питаться.
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