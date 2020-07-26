Диетолог Елена Кален отметила особую важность минералов в деле похудения и поделилась простым решением проблемы. По мнению специалиста, сделать фигуру стройнее эффективно помогает калий, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

В своем Instagram диетолог поделилась простым способом быстрого похудения. Он заключается в том, чтобы употреблять достаточно калия.

"Сбросить лишние килограммы можно только в том случае, если организму хватает витаминов и минералов, которые участвуют в ключевых биохимических процессах - сжигании жира и выведении лишней воды", - пояснила специалист.

Кален заметила, что калий способствует похудению именно благодаря своему свойству активизировать вывод излишков воды из организма через мочевыделительную систему и кожу.

"При избытке жидкости проведение нервных импульсов по нервным путям затрудняется, мы становимся вялыми и апатичными, кожа - рыхлой и тусклой", - напомнила медик.

В то же время, говорит Кален, сам калий также выходит из организма вместе с водой. По этой причине его запасы в теле должны регулярно восполняться. Простой способ получать важный для похудения минерал - разнообразно питаться.

"Калий присутствует почти во всех продуктах растительного происхождения. Больше всего - в фасоли, миндале, кураге, какао, морской капусте, шпинате, зелени, брокколи, картофеле, вареном или запеченном. В животной пище он тоже есть: употребляйте молоко, индейку, палтуса", - поделилась диетолог.

