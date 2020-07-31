Ученые создают таблетку, которая заменит спортзал

Американские ученые из Калифорнийского университета готовятся предложить миру сенсационную разработку - пилюлю вместо фитнеса.

Специалисты приступили к созданию таблетки, которая, по их словам, сможет заменить тренажёрный зал, передаёт Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи выяснили, что при повышении уровня печеночного белка мозг человека получает такие же преимущества, как и после усердной силовой тренировки. Разработчики уже провели тестирование теории на лабораторных грызунах.

Было обнаружено, что ключевую роль играет белок Gpld1 - именно от него зависят когнитивные функции стареющих особей. Это значит, что здоровье головного мозга, которое напрямую зависит от физической активности, можно поддержать и даже улучшить с помощью медикаментов.

Однако таблетки, отмечают специалисты, не помогут набрать мышечную массу или сбросить вес. Такие лекарства нужны людям, лишенным возможности заниматься спортом и выполнять тяжелые физические упражнения, например, из-за травмы.

Эксперты, комментирующие новость в американской прессе, ещё до создания "чудо-таблетки" стали предрекать, что разработка уменьшит поток посетителей тренажёрных залов.