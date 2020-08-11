Где взять витамины для поддержания иммунитета в период пандемии?

В эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос телезрительницы о том, какие витамины в период пандемии коронавируса лучше выбирать в аптеках и как не потеряться в разнообразии ассортимента, Александр Мясников заявил, что их стоит искать не среди других лекарств, а на обычных продуктовых рынках, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По мнению специалиста, больше всего полезных микроэлементов, в том числе магния и цинка, содержится в таких продуктах как курица, мясо, овощи, фрукты, рыба и орехи. Он твердо убежден: все вещества, которые человек получает с едой, работают эффективнее, чем химически созданные препараты.

"Лучший витамин - движение, солнце, воздух, отсутствие лишнего веса и правильное питание", - заявил доктор в эфире программы "О самом главном" и добавил, что для нормального иммунитета нет никакой необходимости принимать синтетические витамины - особенно в молодом возрасте.