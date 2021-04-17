Ученые назвали причину повторного заражения коронавирусом

Американские медики назвали причину повторного заражения коронавирусом. Они наблюдали за состоянием здоровья около 2,5 тысячи морских пехотинцев США с мая по ноябрь 2020 года. Результаты своей работы исследователи Медицинской школы имени Карла Айкана опубликовали в научном журнале The Lancet Respiratory Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Перед поступлением в казармы все военнослужащие прошли тест на антитела к коронавирусной инфекции. 189 из них уже переболели, 2247 - еще нет. В дальнейшем они проходили тест каждые две недели, а в случае заражения описывали симптомы болезни.

Среди ранее не болевших за время исследования заразились около 48 процентов военнослужащих, а среди переболевших - около 10 процентов. В основном болезнь протекала без симптомов, медики не сочли нужным госпитализировать ни одного из более чем тысячи заболевших.

Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты

В ходе исследования вирусной нагрузки выяснилось, что у переболевших она была примерно в десять раз меньше, чем у заразившихся впервые. При этом даже в этом случае перенесшие COVID-19 повторно могли оставаться переносчиками заболевания.

Чтобы понять причину повторного заражения, специалистами был изучен иммунный ответ военнослужащих. По данным медиков, нейтрализующие антитела - те, которые блокируют вирус при его попадании в организм - были у 6 из 19 повторно заразившихся (32 процента), при этом среди 54 болевших в первый раз подобные антитела нашли у 45 (83 процента). Таким образом, исследование показало, что причина повторного заражения может быть в более слабом иммунитете.

Ранее ученые подсчитали риск повторного заражения коронавирусом среди различных возрастных групп населения. Так, по данным экспертов из Statens Serum Institut в Копенгагене, каждой второй переболевший (52,9 процента) COVID-19 старше 65 лет рискует заболеть еще раз. Статья опубликована в издании The Lancet.

При этом среди людей, не достигших этого возраста, риск почти в два раза ниже - 21,1 процента. К таким выводам специалисты пришли, проанализировав 10 миллионов ПЦР-тестов, проведенных в стране с начала пандемии.