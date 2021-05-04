Ученые выяснили, почему при COVID-19 пропадает вкус

Ученые из США выяснили, почему при заражении коронавирусом пропадает вкус. Результаты исследования опубликованы на портале bioRxiv.

Оказалось, что расположенные на языке вкусовые рецепторы содержат ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2). Через него коронавирус проникает в клетки.

Вкусовые клетки тоже оказываются поражены, поэтому у некоторых больных COVID-19 пропадают полностью или меняются вкусовые ощущения.

Эксперты из Национального института США по проблемам старения сравнили состояние пациентов во время болезни и спустя полгода после выздоровления. Выяснилось, что восстановление вкусовых стволовых клеток может занять несколько недель.

