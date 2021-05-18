Австрийские дети сдают тест на коронавирус с помощью леденцов

В Австрии в детских садах начали внедрять тест на коронавирус в форме леденца.

Медики разработали новый тест как альтернативу для детей, которые плохо переносят мазок из горла или носа, передает Day.Az со ссылкой на crispy.news.

Австрийская провинция Бургенланд уже заказала 35 тысяч тестов в форме леденцов в качестве пилотного проекта. Проверить своих детей на наличие инфекции родители могут сами: для этого необходимо положить леденец в рот, пососать его 90 секунд и поместить контейнер, подождать 15 минут и проверить результат.

Тест изобрёл доктор Мануэль Фодингер, которая возглавляет лабораторию в венской больнице Кайзера Франца-Иосифа. Фодингер сейчас проводит исследование с участием детей в возрасте от года до шести лет в пяти детских садах, чтобы показать, насколько точны результаты теста, и помочь решить, можно ли использовать леденцовые тесты более широко.