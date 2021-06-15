Индийский вариант COVID имеет особые симптомы

Индийский штамм коронавируса (вариант "Дельта" по новой классификации ВОЗ) значительно отличается от предшественников тем, какие симптомы он чаще всего вызывает при заражении. Как сообщила вещательная корпорация BBC, в Великобритании, где штамм "Дельта" стал доминирующим и быстро распространяется, больные COVID-19 теперь чаще всего жалуются на головную боль, боль в горле, повышенную температуру, кашель и насморк, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Классическая триада наиболее частых симптомов, наблюдавшихся среди инфицированных ранее, включает кашель, высокую температуру, а также потерю или изменение обонятельных и/или вкусовых ощущений. Именно эти симптомы в первую очередь учитывают британские врачи и правительственные рекомендации, однако исследование, посвященное коронавирусной симптоматике, которое проводит британская компания ZOE и Королевский колледж Лондона, показывает, что ситуация в стране изменилась в начале мая, когда "Дельта" стал вытеснять британский штамм вируса (вариант "Альфа").

Как предупреждают эксперты, молодые и здоровые люди могут легко принять заражение индийским штаммом за простуду. Не ощущая себя серьезно больными, они могут пренебречь мерами предосторожности и заразить окружающих.

Симптомы простуды

"COVID теперь по-другому проявляет себя. У молодежи заражение напоминает простуду, чего люди не осознают, а распространяемая властями информация не учитывает, - отметил руководитель исследования профессор эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор. - По этой причине заразившиеся думают, что у них просто сезонная простуда, ходят на вечеринки, где могут инфицировать других. Мы полагаем, то это одна из основных причин проблемы [стремительного распространения нового штамма в стране]".

На клиническую картину оказывает влияние то обстоятельство, что в Великобритании COVID-19 сейчас распространяется в основном среди молодых людей, до которых пока не дошла очередь на прививку от вируса. Спектор подчеркивает, что молодежь зачастую переносит болезнь легко и с менее ярко выраженной симптоматикой. Люди, получившую хотя бы одну дозу вакцины, но все равно заразившиеся, тоже часто легче переносят заболевание.

"Этот вариант ведет себя немного иначе. Ощущения могут быть как при сильной простуде, вы можете испытывать какое-то странное недомогание, но оставайтесь дома и сделайте тест на вирус", - предупреждает профессор в видео, опубликованной на канале ZOE в Youtube.

Исследование ZOE было начато в марте 2020 года, и к настоящему моменту в нем приняли участие свыше 4 млн британцев. Для участия достаточно скачать приложение для смартфона, зарегистрироваться и заполнить анкету с вопросами о состоянии здоровья, сделанных прививках и симптомах перенесенной коронавирусной инфекции.