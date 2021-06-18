Найдено новое лекарство для больных COVID-19 в тяжелой форме

Медики, фармацевты и ученые нашли новое лекарство для больных коронавирусом в тяжелой форме, сообщает Day.Az со ссылкой на BBC. Этот коктейль из антител спасает не всех, но многих.

Новое, довольно дорогое средство представляет собой смесь из двух видов полученных в лаборатории антител, которая вводится внутривенно и помогает организму нейтрализовать вирус.

Испытания в рамках британской программы поиска лекарств от COVID-19 Recovery trial показали, что это средство помогает каждому третьему из госпитализированных с тяжелой формой заболевания.

Лекарство из моноклональных (клонированных из одной клетки) антител, которое делает американская компания Regenoron, стоит примерно от 1 400 до 2 800 долларов. Лечить им можно только тех, чей организм сам не выработал антитела, борющиеся с коронавирусом.

В Британии это лекарство в порядке эксперимента дали тысяче пациентов и выяснили, что оно существенно сокращает:

- риск смерти;

- время пребывания в больнице (в среднем на четыре дня);

- необходимость в аппарате ИВЛ.

"Мне очень повезло, что эти испытания уже шли, когда я попала в больницу, и что я получила это лекарство. И я рада, что приняла участие в испытаниях, помогла выяснить, что лечение работает", - говорит 37-летняя Кимберли Фезерстоун.

Один из руководителей испытаний, профессор медицины и эпидемиологии в Оксфордском университете сэр Мартин Лэндри говорит, что новое средство сокращает риск смерти среди тяжелых пациентов примерно на одну пятую.

"Мы увидели, что, применяя антивирусное лечение, в данном случае эти антитела, мы сокращаем риск для пациентов, у которых без лечения шансы умереть составляли бы один к трем", - сказал профессор Лэндри.