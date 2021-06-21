Российские врачи рассказали о поражающей легкие болезни EVALI

Российские врачи рассказали о новейшей болезни EVALI. Это повреждение легких, ассоциированное с электронными сигаретами и продуктами вейпинга, пишут "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врачи московской Морозовской детской больницы спасли 17-летнего любителя вейпинга от EVALI. За две недели до госпитализации у него нарастали одышка и кашель, повышалась температура, за 2-3 недели он похудел более чем на 10 килограммов. "По результатам осмотра и КТ органов грудной клетки были выявлены признаки острого бронхиолита - воспаления в бронхиолах (конечных ветвях бронхиального дерева). Данное осложнение у детей старше трех лет и взрослых встречается крайне редко", - рассказал заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы, кандидат медицинских наук Павел Бережанский. Парня выписали, он может самостоятельно дышать, говорить, ходить. Долечивается амбулаторно.

Болезнь EVALI назвали в США, в Центре по контролю и профилактике заболеваний в 2019 году. Ее основные симптомы: высокая температура, кашель, рвота и диарея, часто сильное поражение легких, вызванное употреблением нестандартных парительных смесей, содержащих тетрагидроканнабинол (ТГК) и психоактивные соединения, встречающиеся в марихуане. Появление болезни связывают с ацетатом витамина Е в жидкостях для парения, где он используется как конденсирующий компонент.

По словам врача-пульмонолога клинической больницы "РЖД-медицина" имени Семашко Вячеслава Овечкина, основная опасность вейпинга - в ароматических добавках. Они не регламентируются, и ответственности за них никто не несет. Его коллега пульмонолог Сергей Пурясев пояснил, что вейпы иссушают легочную ткань и слизистую дыхательных путей, она трескается, что облегчает проникновение инфекций. "Этот пар проникает довольно глубоко - вплоть до альвеол. Деформируется слизистая, альвеолы и, как следствие, нарушается газообмен, что приводит к гипоксии (кислородному голоданию)", - сказал врач.