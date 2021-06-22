Врач назвала опасность приема повышающих иммунитет препаратов

Прием биологически активных веществ, повышающих иммунитет, не рекомендуется без предварительных исследований состояния иммунной системы.

Об этом рассказала главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева, передает Day.Az со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва".

По словам врача, многие пациенты любят принимать иммуностимуляторы "на всякий случай", но это неоправданно без предварительного исследования организма.

"Мы либо должны провести полную аналитику иммунной системы, чтобы понимать, какое звено нам нужно стимулировать и вообще нужно ли это делать", - сказала Загребнева.