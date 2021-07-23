Невролог рассказал, как коронавирус влияет на суточные ритмы

Из-за коронавируса бодрствующие утром и днем люди - "жаворонки" - могут неожиданно превратиться в энергичных ночью "сов", рассказал невролог Эркин Шамсиев, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Зачастую, после перенесенной коронавирусной инфекции люди жалуются на энцефалопатию [органическое поражение головного мозга]. В связи с этим у человека нередко возникают нежелательные реакции - нарушается сон, засыпание, деформируется система бодрствования, то есть "совы" могут стать "жаворонками" и наоборот", - заявил врач.

Симптомы энцефалопатии также могут включать раздражительность, головную боль, шум в голове и депрессии. Как отметил невролог, таким пациентам нередко назначают седативные препараты.

Шамсиев добавил, что перенесшему COVID-19 следует работать над укреплением иммунитета, чтобы наладить сон и свести к минимуму другие последствия болезни.