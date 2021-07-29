Раскрыта причина опасного осложнения при коронавирусе

Воспаление и высокая свертываемость крови, наблюдаемые в очень тяжелых случаях COVID-19, могут быть вызваны антителами, которые провоцируют избыточную активность тромбоцитов в легких. Причину опасных осложнений раскрыли ученые Имперского колледжа Лондона, которые опубликовали статью в журнале Blood, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе исследования специалисты выделили антитела к S-белку коронавируса у людей с тяжелой инфекцией COVID-19. Оказалось, что небольшие фрагменты сахаров на поверхности антител отличаются от таковых у антител здоровых людей. Если эти антитела ввести в кровь здоровых доноров, то повышается активность тромбоцитов - клеток, отвечающих за свертываемость крови и предотвращающих кровотечение. Однако избыточную реакцию можно подавить с помощью препаратов, направленных либо на сами тромбоциты, либо на иммунную систему.

Результаты подтверждают то, что серьезные осложнения от инфекции коронавируса возникают из-за неправильной реакции иммунной системы. В данном случае антитела, которые вырабатываются, чтобы остановить COVID-19 от дальнейшего распространения по клеткам организма, повышают активность тромбоцитов и вызывают избыточную свертываемость крови, в результате чего в кровеносных сосудах формируются сгустки. Это объясняет, почему у тяжелобольных с COVID-19 возникают тромбы.