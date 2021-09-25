Врач и телеведущий Александр Мясников назвал защищенную от коронавируса группу людей. Об этом он рассказал в эфире программы "О самом главном" телеканала "Россия 1". Выпуск доступен на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врача, развитие болезней, в том числе коронавирусной инфекции, может зависеть от группы крови человека.

"Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена. Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов", - заявил Мясников.

Также телеведущий высказал мнение, что у некоторых людей в организме находится большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирусную инфекцию. У такой категории более высокий риск заболеть, заявил врач.