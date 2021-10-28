Ученые создали способный убивать коронавирус светильник

Ученые создали прибор, который способен убивать коронавирус как на поверхности предметов, так и внутри клеток человека. Об этом пишет журнал Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американские исследователи разработали светильник с определенной длиной волн. Отмечается, что устройство испускает волны синего цвета заданной плотности в безопасном для людей диапазоне.

Ранее международная команда исследователей пришла к выводу, что по уровню экспрессии так называемого цветочного белка можно достаточно точно предсказать исход коронавирусной инфекции - будь то смерть или госпитализация - у человека. Низкий статус приспособленности клетки указывает на то, что она недостаточно хорошо развита - либо из-за ее старения, либо из-за нарушений в метаболизме и так далее. Ученые обнаружили, что статус приспособленности экспрессируется в белках FWE. Они расположены на поверхности клетки и экспрессируются в двух формах - одна говорит, что клетка чувствует себя хорошо, а "обладатели" второй уничтожаются окружающими клетками.