Врач объяснил повышение температуры после выздоровления от COVID-19

Врач-нейрофизиолог Александр Будик объяснил повышение температуры после выздоровления от COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, у выздоровевших температура тела может превышать 36,6 градуса еще несколько месяцев. Он отметил, что это может быть признаком дисбаланса в организме.

Специалист добавил, что такую картину дают многие вирусные заболевания. "Банальные ОРВИ и грипп могут давать такую симптоматику. После заболевания COVID-19 тоже возможно нарушение терморегуляции - как проявление вегетативного дисбаланса", - отметил Будик.

Врач подчеркнул, что повышение температуры до 37,5 градуса само по себе не несет опасности. Однако если оно сопровождается и иными симптомами, то это повод обратиться за медицинской помощью. Если дополнительных симптомов нет, то температура через какое-то время должна нормализоваться, сказал нейрофизиолог.